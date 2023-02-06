Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1100 осіб

Нагадаємо, сильний землетрус стався у південній турецькій провінції Кахраманмараш близько 4 ранку. Його магнітуда становила 7,7 бала із центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Після цього стався ще один землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп.

Вранці 6 лютого Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежі.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

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