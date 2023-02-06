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Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 900 осіб

Фото: Землетруси в Туреччині забрав життя 900 людей  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Щонайменше 912 людей загинули та 5385 поранені в Туреччині внаслідок сильного землетрусу на південному сході країни магнітудою 7,7.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як зазначає Daily Sabah, жертв може стати набагато більше через серйозні руйнування.

Сильний землетрус стався у південній провінції Кахраманмараш. Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомило, що землетрус магнітудою 7,7 стався о 4:17 ранку з центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

За ним стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався у Газіантепі.

Перший землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.

Руйнівний землетрус у Туреччині відчули й у сусідніх країнах, у тому числі у Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку.

За повідомленнями державних ЗМІ, вранці в понеділок внаслідок потужного землетрусу на півночі та заході Сирії десятки людей загинули та сотні отримали поранення. Понад 200 людей загинули і понад 600 отримали поранення у сирійських районах Алеппо, Хама та Латакія.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину, Сирію та Ліван сколихнули потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежі.

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