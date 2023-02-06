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Число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек

Фото: Землетрясения в Турции унесло жизни 900 человек  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По меньшей мере 912 человек погибли и 5385 ранены в Турции в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны магнитудой 7,7.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как отмечает Daily Sabah, жертв может стать намного больше из-за серьезных разрушений.

Сильное землетрясение произошло в южной провинции Кахраманмараш. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра с центром в районе Пазарджик. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

По сообщениям государственных СМИ, утром в понедельник в результате мощного землетрясения на севере и западе Сирии десятки человек погибли и сотни получили ранения. Более 200 человек погибли и более 600 получили ранения в сирийских районах Алеппо, Хама и Латакия.

Напомним, утром 6 февраля Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания, на местах разрушения возникли пожары.

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Турция