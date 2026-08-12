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Кількість жертв землетрусу в Колумбії перевищила 250 людей

03:28 12.08.2026 Ср
2 хв
Жінку дістали з-під завалів живою - натовп зустрів це оваціями
aimg Катерина Коваль
Кількість жертв землетрусу в Колумбії перевищила 250 людей Фото: землетрус став найруйнівнішим для Колумбії за останні сто років (Getty Images)
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Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії зросла до 254 людей. Найбільше жертв у містах Перейра та Калі, а рятувальники продовжують шукати живих під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найруйнівніший землетрус століття

Землетрус магнітудою 7,4 стався в понеділок вранці й став найруйнівнішим для Колумбії за останні сто років. Постраждали багатоповерхівки, школи та лікарні в кавовому регіоні країни. Станом на ранок вівторка підтвердили щонайменше 254 загиблих: 101 людина - у Перейрі, 95 - у Калі.

У лісистому регіоні Чоко поблизу епіцентру громади корінних народів досі без електрики й базових послуг, що ускладнює рятувальні роботи.

Порятунок серед руїн

У Калі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого житлового комплексу Torres del Limonar живу жінку - натовп зустрів це оваціями. Проте не всім поталанило: за словами міського секретаря охорони здоров'я, морг Калі вже переповнений, і тіла продовжують забирати з вулиць.

Тисячі без даху над головою

Обвалені будинки залишили без житла тисячі людей - сім'ї чекають на вулиці, поки фахівці оцінять безпечність конструкцій.

Землетрус стався за кілька днів після інавгурації нового президента Абелардо Де Ла Еспрієйї, який відвідав постраждалі регіони й пообіцяв підтримку тим, хто втратив житло.

У найвіддаленішому Чоко мешканці скаржаться, що досі не отримали державної допомоги - регіон і без того страждав від нападів озброєних угруповань. Через проблеми зі зв'язком остаточну кількість жертв, за словами посадовців, вдасться встановити лише за кілька днів.

Про перші наслідки цього землетрусу РБК-Україна вже писало 10 серпня - тоді загинули понад 100 людей, а поштовхи відчули не лише в Колумбії, а й у Боготі, Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Відтоді кількість жертв продовжує зростати.

Це вже не перший потужний землетрус, що сколихнув планету цього літа. Наприкінці липня - на початку серпня найсильніший за 40 років землетрус магнітудою 4,7 бала стався в Італії, а трохи раніше сейсмологи зафіксували у Японії один з наймогутніших землетрусів за всю історію спостережень.

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