Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 250 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии возросло до 254 человек. Больше жертв в городах Перейра и Кали, а спасатели продолжают искать живых под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Самое разрушительное землетрясение века

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром и стало самым разрушительным для Колумбии за последние сто лет. Пострадали многоэтажки, школы и больницы в кофейном регионе. По состоянию на утро вторника подтвердили не менее 254 погибших: 101 человек - в Перейре, 95 - в Кали.

В лесистом регионе Чоко вблизи эпицентра общины коренных народов до сих пор без электричества и базовых услуг, что затрудняет спасательные работы.

Спасение среди руин

В Кали спасатели достали из-под завалов разрушенного жилищного комплекса Torres del Limonar живую женщину – толпа встретила это овациями. Однако не всем повезло: по словам городского секретаря здравоохранения, морг Кали уже переполнен, и тела продолжают убирать с улиц.

Тысячи без крова

Обрушенные дома оставили без жилья тысячи людей - семьи ждут улицы, пока специалисты оценят безопасность конструкций.

Землетрясение произошло через несколько дней после инаугурации нового президента Абелардо Де Ла Эсприейи, посетившего пострадавшие регионы и пообещавшего поддержку потерявшим жилье.

В самом отдаленном Чоко жители жалуются, что до сих пор не получили государственную помощь - регион и без того страдал от нападений вооруженных группировок. Из-за проблем со связью окончательное количество жертв, по словам чиновников, удастся установить всего через несколько дней.