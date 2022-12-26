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Кількість жертв від удару ракетою по будинку у Кривому Розі збільшилась

Фото: кількість жертв від удару ракетою по будинку в Кривому Розі збільшилася (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих внаслідок удару ракетою по житловому будинку у Кривому Розі у п'ятницю, 16 грудня, зросла до 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня", - розповів він.

За словами керівника військової адміністрації, сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер 51-річний чоловік.

"Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні…" - додав Резніченко.

Обстріл Кривого Рогу

16 грудня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Попередньо, було випущено 76 ракет, з яких сили ППО збили 60.

Так, одна з ракет під час атаки влучила у триповерховий житловий будинок в Кривому Розі Дніпропетровської області, зруйнувавши один із під'їздів. Внаслідок обстрілу були вбиті 64-річна жінка і молода сім'я з маленьким сином. Йому було 1,5 роки. 13 людей було поранено, серед них четверо дітей.

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Кривий РігДніпропетровська область