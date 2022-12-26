Количество жертв от удара ракетой по дому в Кривом Роге увеличилось

Число погибших в результате удара ракетой по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, возросло до 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара кафиров по жилому дому 16 декабря", - рассказал он.
По словам руководителя военной администрации, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний мужчина.
"Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические..." - добавил Резниченко.
16 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Предварительно было выпущено 76 ракет, из которых силы ПВО сбили 60.
Так, одна из ракет во время атаки попала в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области, разрушив один из подъездов. В результате обстрела были убиты 64-летняя женщина и молодая семья с маленьким сыном. Ему было 1,5 года. 13 человек были ранены, среди них четверо детей.
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