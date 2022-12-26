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Количество жертв от удара ракетой по дому в Кривом Роге увеличилось

Фото: количество жертв от удара ракетой по дому в Кривом Роге увеличилось (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших в результате удара ракетой по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, возросло до 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара кафиров по жилому дому 16 декабря", - рассказал он.

По словам руководителя военной администрации, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний мужчина.

"Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические..." - добавил Резниченко.

Обстрел Кривого Рога

16 декабря, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Предварительно было выпущено 76 ракет, из которых силы ПВО сбили 60.

Так, одна из ракет во время атаки попала в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области, разрушив один из подъездов. В результате обстрела были убиты 64-летняя женщина и молодая семья с маленьким сыном. Ему было 1,5 года. 13 человек были ранены, среди них четверо детей.

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Кривой РогДнепропетровская область