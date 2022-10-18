Кількість жертв вчорашнього удару по Києву знову зросла

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки, - розповів він. - Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня".

За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

"Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - додав мер.

Нагадаємо, до цього було відомо про чотирьох загиблих в результаті атаки іранського дрона на багатоповерхівку у Києві. Це жінка 59 років, чоловік та двоє молодих людей віком до 30 років. Останні - подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу в нежитловій будівлі та потрапляння БПЛА у житлову багатоповерхівку.