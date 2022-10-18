UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв вчорашнього удару по Києву знову зросла

Фото: знайдено тіло 5 жертви обстрілу Києва 17 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло п'ятої жертви внаслідок атаки дронів на столицю у понеділок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки, - розповів він. - Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня".

За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

"Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - додав мер.

Нагадаємо, до цього було відомо про чотирьох загиблих в результаті атаки іранського дрона на багатоповерхівку у Києві. Це жінка 59 років, чоловік та двоє молодих людей віком до 30 років. Останні - подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу в нежитловій будівлі та потрапляння БПЛА у житлову багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ