RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество жертв вчерашнего удара по Киеву снова возросло

Фото: найдено тело 5 жертвы обстрела Киева 17 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-под завалов многоэтажки в Киеве достали тело пятой жертвы в результате атаки дронов на столицу в понедельник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины, - рассказал он. - Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября".

По словам Кличко, поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

"Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", - добавил мэр.

Напомним, до этого было известно о четверых погибших в результате атаки иранского дрона на многоэтажку в Киеве. Это женщина 59 лет, мужчина и двое молодых людей в возрасте до 30 лет. Последние - супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Как сообщалось, 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании и попадании БПЛА в жилую многоэтажку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев