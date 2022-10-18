ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість жертв вчорашнього удару по Києву знову зросла

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 12:13
Кількість жертв вчорашнього удару по Києву знову зросла Фото: знайдено тіло 5 жертви обстрілу Києва 17 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло п'ятої жертви внаслідок атаки дронів на столицю у понеділок, 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки, - розповів він. - Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня".

За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

"Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - додав мер.

Нагадаємо, до цього було відомо про чотирьох загиблих в результаті атаки іранського дрона на багатоповерхівку у Києві. Це жінка 59 років, чоловік та двоє молодих людей віком до 30 років. Останні - подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу в нежитловій будівлі та потрапляння БПЛА у житлову багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів