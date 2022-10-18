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Количество жертв вчерашнего удара по Киеву снова возросло

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Киев, Вторник 18 октября 2022 12:13
Количество жертв вчерашнего удара по Киеву снова возросло Фото: найдено тело 5 жертвы обстрела Киева 17 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-под завалов многоэтажки в Киеве достали тело пятой жертвы в результате атаки дронов на столицу в понедельник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины, - рассказал он. - Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября".

По словам Кличко, поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

"Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", - добавил мэр.

Напомним, до этого было известно о четверых погибших в результате атаки иранского дрона на многоэтажку в Киеве. Это женщина 59 лет, мужчина и двое молодых людей в возрасте до 30 лет. Последние - супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Как сообщалось, 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании и попадании БПЛА в жилую многоэтажку.

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