Число жертв и раненых в Харькове возросло

Количество погибших из-за ракетного удара по Харькову возлосло с 2 до 3 людей. Кроме того, увеличилось и число раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Количество погибших в результате ударов оккупантов возросло до четырех человек", - рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, выросло и количество раненых.

"Количество раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрела Харькова 23 января (t.me/synegubov)

Трое, а не 4 погибших

Позже Синегубов уточнил, что данные о четвертом погибшем не подтвердились.

"По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - констатировал он.

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Сначала сообщалось о 38 раненых и двух погибших.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.

"В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 газоснабжение", - добавил он, отметив, что людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева.

На местах прилетов работают все соответствующие службы.