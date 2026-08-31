Кількість жертв стихії в Гімалаях зросла майже до 800 людей

У середу гірські долини й річки накрив потік льоду, каміння та багнюки, залишивши по собі масштабні руйнування. Непальська влада повідомляє про 781 загиблого і ще 2502 зниклих. З китайського боку загинуло 16 людей, ще 546 значаться зниклими.

Крім того, у прикордонному з Непалом районі Тибету не можуть знайти 261 іноземця з 23 країн. Червоний Хрест оцінює загальну кількість постраждалих у понад 90 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Китаю назвав подію найважчою транскордонною катастрофою останніх років для двох країн, а саму рятувальну операцію - безпрецедентно складною.

Гірський рельєф Гімалаїв сильно ускладнює пошук зниклих. Останніми днями місцевим жителям і рятувальникам довелося перебиратися на височини через новий підйом рівня річки Трішулі після свіжих опадів.

Роботи неодноразово зупиняли через побоювання, що озеро, яке утворилося на кордоні Непалу й Китаю внаслідок обвалу, спричинить нову хвилю затоплення. Хоча до суботнього вечора цю водойму здебільшого вдалося спустити, дрони вже виявили нову зсувну ділянку нижче за течією, де формується новий природний резервуар.

Пошук людей у тунелях

Особлива увага прикута до п'яти гідроенергетичних об'єктів, затоплених повінню, - зокрема до комплексу Upper Trishuli, де, за наявною інформацією, у тунелі можуть перебувати близько 350 людей.

До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. У неділю армія доставила важку техніку до важкодоступного місця, і рятувальники почали розчищати завали біля входу в один із тунелів.

"Дуже складно, тому що там багато уламків, а робити підриви, щоб пробити шлях, ми не можемо", - пояснив очільник непальської служби з надзвичайних ситуацій. Влада країни звернулася по міжнародну допомогу - потрібні фахівці з рятувальних робіт у тунелях, ДНК-тестування, обладнання для зберігання тіл та судово-медичної ідентифікації.

Масові поховання

Після днів безуспішних пошуків рідних у лікарнях і моргах влада Непалу почала масові поховання сотень невпізнаних жертв через ризик швидкого розкладання тіл. За сотні кілометрів від зони лиха, в окрузі Читван, викопали могили для тіл, які течія винесла з постраждалого регіону.

Лише за суботу поховали 96 невпізнаних людей, і ще понад сотню планували поховати в неділю. Перед похованням у влади брали зразки ДНК і фіксували місця поховань, аби згодом родини все ж могли впізнати близьких.

За словами поліції, понад половину знайдених тіл неможливо ідентифікувати - у частини немає обличчя, подекуди збереглися лише кінцівки чи окремі частини тіла.