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Кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 18:19
Кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла Фото: кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

З-під завалів будинку, який вчора обстріляли росіяни, рятувальники деблокували тіла 5 загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі нині триває.

"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати", - наголосили в службі надзвичайних ситуацій.

Крім того, було розгорнуто 6 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби. В ДСНС повідомили, що 92 особам було надано психологічну допомогу на місці події.

"З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 5 загиблих. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС - 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", - повідомили в службі.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох.

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