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Кількість жертв в результаті обстрілу Слов'янська знову зросла

Фото: кількість жертв в результаті обстрілу Слов'янська знову зросла (facebook.com DSNSDon)
Автор: Каріна Левицька

У Слов'янську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 14 квітня. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що наразі проведено розбір 153 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати.

За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб.

"Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення", - додали в службі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня.

Росіяни поцілили у житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, серед жертв є дитина.

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