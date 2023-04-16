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Число жертв в результате обстрела Славянска вновь возросло

Фото: количество жертв в результате обстрела Славянска снова возросло (facebook.com DSNSDon)
Автор: Карина Левицкая

В Славянске увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки 14 апреля. Из-под завалов дома, который атаковали россияне, достали тело еще одной жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в настоящее время проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций. В общей сложности на месте происшествия были изъяты из-под завалов тела 7 человек, 2 человека удалось спасти.

По информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 2 человек.

"Всего в результате обстрела г. Славянск, который произошел 14 апреля, пострадали 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения", - добавили в службе чрезвычайных ситуаций.

Напомним, российские кафиры обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля.

Россияне попали в жилой многоквартирный дом. В результате атаки пострадали мирные жители, среди жертв есть ребенок.

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