Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

"На місці вчорашнього ракетного удару в Краматорську виявлено тіло ще однієї загиблої людини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати жінку.

Нагадаємо, 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримали 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.