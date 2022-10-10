UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв ракетних ударів по Україні зросла

Фото: кількість жертв ракетних ударів зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по містах України загинули 11 людей, шість із них - у Києві. Також у столиці постраждали 50 людей.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Спочатку було 5 жертв, але одна людина (у Києві – ред.) померла в лікарні", - розповіла вона.

За інформацією керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, під час ранкового ракетного удару по Києву загинув 41-річний полковник поліції начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Також, за словами Клименка, всього по Україні сьогодні від ворожих атак постраждали 87 людей.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

Під ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до Україниракетный удар