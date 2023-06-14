Кількість жертв після удару по Кривому Рогу знову зросла

Кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу у вівторок, 13 червня, зросла до 12 людей. Вночі в лікарні помер чоловік, що отримав сильні опіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"На жаль, жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим", - розповів він
Вілкул Нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими після російського удару.
Вчора РФ здійснила чергову нічну атаку, випустивши по Україні 14 ракет та 4 дрони. 11 ракет та один БПЛА було збито. Зокрема, по Кривому Рогу окупанти випустили 6 ракет, було нараховано 5 влучань. Спочатку було відомо про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих зросла до 6, 10 та 11 осіб. Під час обстрілу поранення отримали 36 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.