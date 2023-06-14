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Кількість жертв після удару по Кривому Рогу знову зросла

Фото: кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 12 людей 14 червня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу у вівторок, 13 червня, зросла до 12 людей. Вночі в лікарні помер чоловік, що отримав сильні опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим", - розповів він

Вілкул Нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими після російського удару.

Обстріл Кривого Рогу 13 червня

Вчора РФ здійснила чергову нічну атаку, випустивши по Україні 14 ракет та 4 дрони. 11 ракет та один БПЛА було збито. Зокрема, по Кривому Рогу окупанти випустили 6 ракет, було нараховано 5 влучань. Спочатку було відомо про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих зросла до 6, 10 та 11 осіб. Під час обстрілу поранення отримали 36 осіб.

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Кривий Ріг