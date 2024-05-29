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Кількість жертв після удару по "Епіцентру" у Харкові зросла до 19 осіб

Фото: через удар по "Епіцентру" у Харкові 25 травня загинули вже 19 людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові знову зросла кількість жертв після удару окупантів по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня. У лікарні помер один із постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру", - сказав він.

За його даними, чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. 

Обстріл Харкова

Російські війська останнім часом масовано б'ють ракетами по Харкову. Так, 25 травня загарбники вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" та по центру Харкова.

26 травня повідомлялося про 12 загиблих, пізніше кількість жертв продовжила зростати. 28 травня було відомо про 17 жертв і більше 40 поранених. За даними на 27 травня на місці удару по "Епіцентру" у Харкові вдалося ідентифікувати 14 із 16 жертв. Серед них – 17-річний підліток. 28 травня стало відомо про 18 загиблих та 50 поранених.

При цьому завдяки відео з камер спостереження встановили, що в епіцентрі вибухів перебувало не менше 20 осіб.

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Харків