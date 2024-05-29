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Число жертв после удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до 19 человек

Фото: из-за удара по "Эпицентру" в Харькове 25 мая погибли уже 19 людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове снова возросло количество жертв после удара оккупантов по гипермаркету "Эпицентр" 25 мая. В больнице скончался один из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру", - сказал он.

По его данным, мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем до 50%.

Обстрел Харькова

Российские войска в последнее время массированно бьют ракетами по Харькову. Так, 25 мая захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" и по центру Харькова.

26 мая сообщалось о 12 погибших, позже число жертв продолжило расти. 28 мая было известно о 17 жертвах и больше 40 раненых. По данным на 27 мая на месте удара по "Эпицентру" в Харькове удалось идентифицировать 14 из 16 жертв. Среди них - 17-летний подросток. 28 мая стало известно о 18 погибших и 50 раненых.

При этом, благодаря видео с камер наблюдения установили, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

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Харьков