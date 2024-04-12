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Кількість жертв після ракетного удару по Миколаєву 11 квітня зросла

Миколаїв, П'ятниця 12 квітня 2024 08:10
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Кількість жертв після ракетного удару по Миколаєву 11 квітня зросла Фото: кількість жертв після ракетного удару по Миколаєву 11 квітня зросла (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятеро людей загинули через ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - написав він.

Обстріл Миколаєва

Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше - про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі - цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих - дівчинка-підліток.

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