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Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

Фото: Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Унаслідок російського терористичного акту - підриву Каховської ГЕС - загинули 18 осіб. При цьому 31 людина досі числиться зниклою безвісти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води", - повідомив він.

Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.

"На жаль, загинули 18 осіб. 14 - від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти - 31 особа. Шукаємо кожного", - заявив глава МВС.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області , яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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