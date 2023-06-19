Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

"Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды", - сообщил он.

Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3 773 человека и 284 животных.

"К сожалению, погибли 18 человек. 14 - от утопления, 4 - от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести - 31 человек. Ищем каждого", - заявил глава МВД.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

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