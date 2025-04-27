Кількість жертв наїзду у Ванкувері зросла до 11: Зеленський відреагував на трагедію

У канадському місту Ванкувер зросла кількість жертв від наїзду позашляховика на людей, які відпочивали на фестивалі Lapu Lapu Day. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews та допис глави держави у соцмережі Х .

За повідомленням поліції, одинадцять людей загинули під час фестивалю у Ванкувері. Раніше повідомлялося про 9 жертв позашляховика.

На пресконференції в неділю заступник головного констебля поліції Ванкувера Стів Рай повідомив, що ще десятки людей отримали поранення, деякі з них - тяжкі. Також він зазначив, що кількість загиблих може зрости.

Як додав Рай, він упевнений, що напад не був "терористичним актом", але назвав подію "найчорнішим днем в історії нашого міста".

"Я також можу сказати, що особа, яку ми тримаємо під вартою, має значний досвід взаємодії з поліцією та працівниками охорони здоров'я через проблеми психічного здоров'я", - зазначив заступник констебля.

Реакція Зеленського

Президент України прокоментував трагедію у Ванкувері. У своєму дописі Зеленський висловив співчуття постраждалим від імені України.

"У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим. Бажаємо сили нашим друзям у Канаді та на Філіппінах!" - написав глава держави.