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Количество жертв наезда в Ванкувере возросло до 11: Зеленский отреагировал на трагедию

Воскресенье 27 апреля 2025 22:34
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Количество жертв наезда в Ванкувере возросло до 11: Зеленский отреагировал на трагедию Фото: трагедия произошла на фестивале в Ванкувере (Art Candee / x.com)
Автор: Ірина Гайдук

В канадском городе Ванкувер возросло количество жертв от наезда внедорожника на людей, которые отдыхали на фестивале Lapu Lapu Day. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews и сообщение главы государства в соцсети Х.

По сообщению полиции, одиннадцать человек погибли во время фестиваля в Ванкувере. Ранее сообщалось о 9 жертвах внедорожника.

На пресс-конференции в воскресенье заместитель главного констебля полиции Ванкувера Стив Рай сообщил, что еще десятки людей получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Также он отметил, что количество погибших может возрасти.

Как добавил Рай, он уверен, что нападение не было "террористическим актом", но назвал произошедшее "самым черным днем в истории нашего города".

"Я также могу сказать, что лицо, которое мы держим под стражей, имеет значительный опыт взаимодействия с полицией и работниками здравоохранения из-за проблем психического здоровья", - отметил заместитель констебля.

Реакция Зеленского

Президент Украины прокомментировал трагедию в Ванкувере. В своей заметке Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от имени Украины.

"В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Желаем силы нашим друзьям в Канаде и на Филиппинах!" - написал глава государства.

Трагедия на фестивале

Напомним, ранее мы рассказывали, что в канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу во время фестиваля Lapu Lapu Day - фестиваля, названного в честь национального героя Филиппин.

Неподалеку от 41-й авеню и улицы Фрейзер около 20:14 по местному времени в субботу черный внедорожник въехал в людей, вызвав травмы и смертельные ранения.

Сегодня полиция сообщила, что на фестивале погибли 9 человек, еще несколько других получили травмы, но их количество неизвестно.

Также отмечалось, что 30-летний подозреваемый в наезде на людей был задержан. Свидетели удерживали подозреваемого до прибытия полиции. Водитель был известен правоохранителям "в определенных ситуациях" однако никак не связанных с терроризмом.

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