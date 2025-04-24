Кількість жертв у Києві зросла: ДСНС опублікувала фото наслідків атаки РФ

Обстріл Києва в ніч на 24 квітня

Нагадаємо, що цієї ночі і зранку росіяни атакували дронами та ракетами Київ та низку інших міст України. Ворог двічі здійснив ракетну атаку.

Мер Харкова та начальник КМВА інформували, що наслідки ворожої атаки були зафіксовані у Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, пожежі, пошкодження і не тільки.

Станом на 01:40 було відомо, що в столиці 5 постраждалих, в тому числі дитина. Кличко інформував, що мова йде про трирічну дитину, яку було госпіталізовано.

Згодом кількість постраждалих зростала, а о 03:38 стало відомо, що одна людина загинула. За останніми даними, до повідомлення ДСНС, було відомо про двох загиблих та 54 постраждалих. З них 38 госпіталізували, в тому числі 6 дітей. Іншим допомогу надали на місці.

Детальніше про атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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