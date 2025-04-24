Количество жертв в Киеве в результате РФ возросло: ГСЧС опубликовала фото последствий

"По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что в жилых домах произошли разрушения, сейчас продолжаются поиски людей под завалами.

В ГСЧС рассказали, что пожары возникли в гаражах, админзданиях и нежилых зданиях. Также в результате обломков горели автомобили и сухая трава. Однако пожарные ликвидировали возгорание.

По состоянию на сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий летнего обстрела.

"Работают психологи и кинологи ГСЧС", - говорится в сообщении.