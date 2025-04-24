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Количество жертв в Киеве в результате РФ возросло: ГСЧС опубликовала фото последствий

Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 апреля российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами. По последним данным, количество жертв снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что в жилых домах произошли разрушения, сейчас продолжаются поиски людей под завалами.

В ГСЧС рассказали, что пожары возникли в гаражах, админзданиях и нежилых зданиях. Также в результате обломков горели автомобили и сухая трава. Однако пожарные ликвидировали возгорание.

 

По состоянию на сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий летнего обстрела.

"Работают психологи и кинологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

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