Кількість жертв через удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом зросла

"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що російські окупанти, вдаривши по "Новій пошті", забрали життя вже 7 людей.

"Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації", - додав Синєгубов.

Обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом

Пізно ввечері 21 жовтня російська армія вдарила по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. Для атаки окупанти використали ракети С-300. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та 17 поранених. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.