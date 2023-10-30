Число жертв из-за удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом возросло

В больнице скончался один из пострадавших после удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом 21 октября. Парню было 25 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром скончался в больнице", - рассказал он.
Глава ОВА отметил, что российские оккупанты, ударив по "Новой почте", унесли жизни уже 7 человек.
"Еще 12 - проходят лечение, 2 из них - в реанимации", - добавил Синегубов.
Поздно вечером 21 октября российская армия ударила по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом. Для атаки оккупанты использовали ракеты С-300. Первоначально сообщалось о шести погибших и 17 раненых. В результате обстрела вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.
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