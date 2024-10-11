Кількість жертв через ракетний удар РФ по Одесі 9 жовтня знову зросла

Атаки РФ на Одесу

Російські окупанти постійно атакують Одесу та область ракетами та дронами. Часто під удар потрапляє портова інфраструктура та кораблі.

Наприклад, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

Щодо обстрілу 9 жовтня, то тоді окупанти атакували Одеський район балістикою. Ціллю РФ знову стала портова інфраструктура. загарбники атакували цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули шестеро людей, вісім отримали поранення. Пізніше, 10 жовтня, кількість жертв через атаку РФ зросла до 7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.