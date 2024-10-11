RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Число жертв из-за ракетного удара РФ по Одессе 9 октября вновь возросло

Фото: количество жертв из-за атаки на Одессу 9 октября возросло до 9 человек (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе возросло количество жертв после атаки РФ на Одессу 9 октября. На данный момент уже 9 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.

Атаки РФ на Одессу

Российские оккупанты постоянно атакуют Одессу и область ракетами и дронами. Часто под удар попадает портовая инфраструктура и корабли.

Например, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

Что касается обстрела 9 октября, то тогда оккупанты атаковали Одесский район баллистикой. Целью РФ снова стала портовая инфраструктура. захватчики атаковали гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения. Позже, 10 октября, число жертв из-за атаки РФ возросло до 7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине