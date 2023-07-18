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Кількість жертв через обстріл Білопілля зросла

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Суми, Вівторок 18 липня 2023 09:41
Кількість жертв через обстріл Білопілля зросла Фото: кількість жертв через обстріл Білопілля зросла (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через обстріл Білопілля Сумської області зросла до трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Білопілля Юрія Зарка.

"На жаль дива не сталося....Від отриманих поранень померла Тетяна Лєбєдєва", - написав він.

Обстріл Білопілля Сумської області

Вчора російські війська влаштували обстріл міста з артилерії. Удар припав по центру близько півдня, коли там, зокрема, в парку, знаходилися люди. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та 10 поранених.

Зазначимо, що у зв'язку з постійними обстрілами прикордонних районів Сумської області, які останнім часом сильно почастішали, в регіоні було оголошено евакуацію з 5-кілометрової прикордонної з РФ зони.

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