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Число жертв обстрела Белополья возросло

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Сумы, Вторник 18 июля 2023 09:41
Число жертв обстрела Белополья возросло Фото: число жертв из-за обстрела Белополья возросло (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за обстрела Белополья Сумской области возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Белополья Юрия Зарко.

"К сожалению чуда не произошло.... От полученных ранений умерла Татьяна Лебедева", - написал он.

Обстрел Белополья Сумской области

Вчера российские войска устроили обстрел города из артиллерии. Удар пришелся по центру, близко полудня, когда там, в частности, в парке, находились люди. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых.

Отметим, что в связи с постоянными обстрелами приграничных районов Сумской области, которые в последнее время сильно участились, в регионе была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной с РФ зоны.

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