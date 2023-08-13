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Кількість жертв через масштабний обстріл Покровська знову збільшилася

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Покровськ, Неділя 13 серпня 2023 11:35
Кількість жертв через масштабний обстріл Покровська знову збільшилася Фото: Віталій Кінц (facebook.com/selidovomva)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок масштабного обстрілу Покровська 7 серпня знову збільшилася. У лікарні помер начальник 9 пожежно-рятувального загону Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Вночі 13 серпня у Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечнікова зупинилося серце начальника 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца. Він отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу Покровська.

"Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, 7 серпня російська армія обстріляла центр Покровська у Донецькій області ракетами "Іскандер". Під час рятувальної операції окупанти ще раз атакували місто.

Внаслідок обстрілів пошкоджено декілька будинків, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі. За попередніми даними, внаслідок атаки понад 80 людей отримали поранення, ще 10 осіб загинули.

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