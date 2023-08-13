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Число жертв из-за масштабного обстрела Покровская снова увеличилось

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Покровск, Воскресенье 13 августа 2023 11:35
Число жертв из-за масштабного обстрела Покровская снова увеличилось Фото: Виталий Кинц (facebook.com/selidovomva)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате масштабного обстрела Покровска 7 августа снова увеличилось. В больнице скончался начальник 9 пожарно-спасательного отряда Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В ночь на 13 августа в Днепровской клинической больнице им. Мечникова остановилось сердце начальника 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Виталия Кинца. Он получил ранения при ликвидации последствий обстрела Покровска.

"Во время повторного обстрела Виталий Кинц получил тяжелые ранения. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он скончался", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска

Напомним, 7 августа российская армия обстреляла центр Покровска в Донецкой области ракетами "Искандер". Во время спасательной операции оккупанты еще раз атаковали город.

В результате обстрелов повреждены несколько домов, гостиница, заведения питания, магазины и админздания. По предварительным данным, в результате атаки более 80 человек получили ранения, еще 10 человек погибли.

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