Кількість жертв через авіаудар РФ по Сумах зросла

Обстріл Сум

30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків. Почалася пожежа, пішов чорний дим, почалося задимлення.

Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.

Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.

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