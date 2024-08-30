Количество жертв из-за авиаудара РФ по Сумам возросло

До двух увеличилось количество жертв в Сумах после авиаудара по предприятию 30 августа. Из-под завалов достали тело женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области, Офис генпрокурора.
"На предприятии, по которому 30 августа 2024 оккупанты нанесли авиаудар, под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным Офиса генпрокурора, количество пострадавших с травмами разной степени тяжести возросло до 11 человек.
30 августа российские войска, предположительно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков. Начался пожар, пошел черный дым, началось задымление.
Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять людей.
Потом появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина умерла в больнице.
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