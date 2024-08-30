Количество жертв из-за авиаудара РФ по Сумам возросло

Обстрел Сум

30 августа российские войска, предположительно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков. Начался пожар, пошел черный дым, началось задымление.

Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять людей.

Потом появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина умерла в больнице.

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