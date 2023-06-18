Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС загинули 17 людей.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.
"Загинули 17 осіб. Із них 13 - унаслідок утоплення, ще четверо дістали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації", - повідомив він.
За його словами, зниклими безвісти вважаються ще 31 особа.
Підтопленими залишаються 876 будинків. Загалом евакуйовано з небезпечних зон 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
"Є важливі успіхи: у Новоронцовському районі частково відновили централізоване водопостачання населення. Процес триває", - повідомив Клименко.
Він також додав, що там, де досі відсутнє водопостачання, організовано підвезення питної та технічної води.
"Загалом підвезено жителям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - повідомив Клименко.
6 червня російські терористи вчинили один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС. Внаслідок чого затопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.
Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
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