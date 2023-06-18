Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло

"Погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации", - сообщил он.

По его словам, пропавшими без вести считаются еще 31 человек.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

"Есть важные успехи: в Новоронцовском районе частично восстановили централизованное водоснабжение населения. Процесс идет", - сообщил Клименко.

Он также добавил, что там, где до сих пор отсутствует водоснабжение, организован подвоз питьевой и технической воды.

"Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - сообщил Клименко.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские террористы совершили одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЭС. В результате чего затопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.