Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Курахового (Донецька область) загинули вже 10 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей - вдарили по ринку, елеватору, заправці, автостанції та житловому будинку.
"У переліку загиблих станом на зараз десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав голова держави.
Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по Кураховому.
Станом на 16:10 було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - поранено.
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