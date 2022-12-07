Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей - вдарили по ринку, елеватору, заправці, автостанції та житловому будинку.

"У переліку загиблих станом на зараз десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав голова держави.