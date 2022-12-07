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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла

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Курахове, Середа 07 грудня 2022 23:04
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Курахового (Донецька область) загинули вже 10 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей - вдарили по ринку, елеватору, заправці, автостанції та житловому будинку.

"У переліку загиблих станом на зараз десять людей, багато поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", - додав голова держави.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по Кураховому.

Станом на 16:10 було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - поранено.

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Володимир Зеленський Донецька область Курахово Війна Росії проти України
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