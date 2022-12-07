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Число погибших в результате обстрела Курахово возросло

Новина українською →
Курахово, Среда 07 декабря 2022 23:04
Число погибших в результате обстрела Курахово возросло Фото: число погибших в результате обстрела Курахово возросло (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего обстрела россиянами Курахово (Донецкая область) погибли уже 10 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что атака была очень жестокой и абсолютно просчитанной. По его словам, россияне хотели обстрелять мирных людей - ударили по рынку, элеватору, заправке, автостанции и жилому дому.

"В перечне погибших по состоянию на сейчас десять людей, много раненых. Мои сочувствия родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово.

По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.

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Владимир Зеленский Донецкая область Курахово Война России против Украины
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