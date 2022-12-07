Число погибших в результате обстрела Курахово возросло
В результате сегодняшнего обстрела россиянами Курахово (Донецкая область) погибли уже 10 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент подчеркнул, что атака была очень жестокой и абсолютно просчитанной. По его словам, россияне хотели обстрелять мирных людей - ударили по рынку, элеватору, заправке, автостанции и жилому дому.
"В перечне погибших по состоянию на сейчас десять людей, много раненых. Мои сочувствия родным и близким. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил глава государства.
Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово.
По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.
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