Кількість загиблих від удару РФ по Києву зросла до 27

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, зокрема активно використовуючи реактивні дрони. У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку.

Раніше голова ДСНС повідомляв, що під завалами пошкодженого будинку можуть перебувати близько 9 людей.

Пошукова операція продовжується у цілодобовому режимі. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що після такої масштабної атаки на цивільну інфраструктуру буде справедлива відповідь.