UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кількість загиблих від удару РФ по Києву зросла до 27

01:16 03.07.2026 Пт
1 хв
Рятувальники продовжують безперервно розбирати завали в Києві
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники продовжуютьь деблокувати завали (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок масованого російського удару по Києву кількість загиблих збільшилася до 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Один із поранених помер у медичному закладі, а тіло ще однієї жертви надзвичайники витягли з-під уламків будівлі.

За даними рятувальників, пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у столиці тривають безперервно.

Паралельно зі збільшенням кількості жертв продовжує зростати й число постраждалих громадян, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, зокрема активно використовуючи реактивні дрони. У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку.

Раніше голова ДСНС повідомляв, що під завалами пошкодженого будинку можуть перебувати близько 9 людей.

Пошукова операція продовжується у цілодобовому режимі. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що після такої масштабної атаки на цивільну інфраструктуру буде справедлива відповідь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваКиївВійна в Україні