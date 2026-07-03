Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27

Один из раненых скончался в медицинском заведении, а тело еще одной жертвы вытащили из-под обломков здания.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно.

Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.