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Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27

01:16 03.07.2026 Пт
1 мин
Спасатели продолжают непрерывно разбирать завалы в Киеве
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели продолжают деблокировать завалы (t.me/dsns_telegram)

В результате массированного российского удара по Киеву количество погибших увеличилось до 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Один из раненых скончался в медицинском заведении, а тело еще одной жертвы вытащили из-под обломков здания.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно.

Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 2 июля российские кафиры совершили массированную комбинированную атаку на Киев , запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, в частности активно используя реактивные дроны. В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку.

Ранее глава ГСЧС сообщал, что под завалами поврежденного дома могут находиться около 9 человек.

Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после столь масштабной атаки на гражданскую инфраструктуру будет справедливый ответ .

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