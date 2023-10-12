Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи, - МИД

Из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль на прошлых выходных погибли по меньшей мере семь украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко .

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел", - написал он.

Кроме того, известно, что девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести. Наше посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности для поиска пропавших.

Николенко также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

Так, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Они также работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали пришлют гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

В МИД добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

Он подчеркнул, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее помочь нашим людям.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также есть среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, уже распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

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