Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла

Внаслідок удару по колоні автомобілів у Запорізькій області загинуло 30 людей, також 88 людей поранено. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі зросла.
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