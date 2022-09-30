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Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла

Фото: кількість загиблих та поранених від удару по колоні зросла (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок удару по колоні автомобілів у Запорізькій області загинуло 30 людей, також 88 людей поранено. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

На місці трагедії продовжують роботу близько 80 спеціалістів. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі зросла.

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