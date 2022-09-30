Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возросло

В результате удара по колоне автомобилей в Запорожской области погибло 30 человек, также 88 людей ранено. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье возросло.
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