RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возросло

Фото: количество погибших и раненых от удара по колоне возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

В результате удара по колоне автомобилей в Запорожской области погибло 30 человек, также 88 людей ранено. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

На месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье возросло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВторжение России в Украинуракетный удар