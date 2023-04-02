Кількість загиблих та поранених через обстріл Костянтинівки вранці значно збільшилася

"Поранено 8 осіб - уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб", - розповів він.

За словами Єрмака, ворог завдав два удари з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ "Ураган".

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі", - перерахував наслідки голова ОП.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців - троє жінок та троє чоловіків.

"Ще восьмеро громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди і автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецькій області. Спочатку було відомо про трьох загиблих, 6 поранених.

Нагадаємо, за добу російські окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Торецьк Донецької області. П'ятеро людей отримали поранення.