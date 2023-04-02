Число погибших и раненых из-за обстрела Константиновки утром значительно увеличилось

Российские оккупанты 2 апреля обстреляли Константиновку Донецкой области ракетами С-300 и совершили несколько залпов из "Урагана". Сейчас известно уже о 6 погибших и 8 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Ранены 8 человек - ранения обломками. Всем оказывается медицинская помощь. Погибли 6 человек", - рассказал он.
По словам Ермака, враг нанес два удара с С-300 и совершил четыре залпа из РСЗО "Ураган".
"Повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы, 3 автомобиля", - перечислил последствия глава ОП.
Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, в Константиновке в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей - три женщины и три мужчины.
"Еще восемь граждан получили ранения разной степени тяжести. Разрушены многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, в воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Первоначально было известно о трех погибших, 6 раненых.
Напомним, за сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области. Пять человек получили ранения.
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