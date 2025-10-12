Кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла
Кількість загиблих унаслідок російського удару 5 жовтня по селу Лапаївка Львівської області зросла до пʼяти осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.
Зазначається, що у лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.
"Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - написали у сільській раді.
Ракетна атака росіян на Львів: що відомо
Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив понад 50 ракет та понад 500 дронів.
Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.