Війна в Україні

Кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла

Львів, Неділя 12 жовтня 2025 11:14
Ілюстративне фото: кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла
Автор: Наталія Кава

Кількість загиблих унаслідок російського удару 5 жовтня по селу Лапаївка Львівської області зросла до пʼяти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.

Зазначається, що у лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.

"Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - написали у сільській раді.

На зображенні може бути: текст «КОНСтАНТИНОВ ВΙТΑЛΙЙ Помер 11.10.2025 внаслидок росийськой ракетной атаки 05.10.2025 в С. Лапашвка»

Ракетна атака росіян на Львів: що відомо

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив понад 50 ракет та понад 500 дронів.

Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.

Львівська область Війна в Україні
Новини
